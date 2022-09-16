Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 20.10'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket etti.