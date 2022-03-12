Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.
Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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