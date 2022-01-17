  • BIST 2.102,19
  • Altın 784.32833
  • Dolar 13.5123
  • Euro 15.4252
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile TSİ 12.40'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başkanı Edi Rama tarafından törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Rama birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'a geldi.

Resmi ziyarette, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için zirai don uyarısı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:09
  • Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:08
  • Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:08
  • Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:56
  • Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 11:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti17 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
  • Edirne'de soğuk hava nedeniyle tarlalar buzla kaplandı17 Ocak 2022 Pazartesi 11:08
  • Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu17 Ocak 2022 Pazartesi 11:08
  • Düzce Ovası'ndaki sis güzel görüntüler oluşturdu17 Ocak 2022 Pazartesi 11:07
  • Migros, rekabet cezasını 'indirim'li ödeyecek17 Ocak 2022 Pazartesi 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti