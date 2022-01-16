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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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