  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -3 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak

umhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak26 Aralık 2021 Pazar 10:14
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek26 Aralık 2021 Pazar 10:13
  • Yağışlı günler bitti: Hava sıcaklığı artıyor26 Aralık 2021 Pazar 10:02
  • Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizm sezonu meşaleli kayak gösterileriyle başladı25 Aralık 2021 Cumartesi 16:48
  • Çıldır Gölü buzla kaplandı25 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
  • Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun Resmi Gazete'de25 Aralık 2021 Cumartesi 15:47
  • Bolu'daki ormanlarda iki mevsim tek karede birleşti25 Aralık 2021 Cumartesi 14:45
  • Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?25 Aralık 2021 Cumartesi 14:38
  • Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı25 Aralık 2021 Cumartesi 14:20
  • Türkiye'nin havalimanı sayısı gelecek yıl 56'dan 61'e çıkacak25 Aralık 2021 Cumartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti