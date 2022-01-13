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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile işbirliğimizi ve diyaloğumuzu güçlendirmeye hazırız. Ön yargılar veya korkular yerine uzun vadeli stratejik bakış açısı ile hareket edilmesi ortak menfaatimizedir. Sizlerden gerek Brüksel’e, gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmeler ile Türkiye-AB münasebetlerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek olmanızı özellikle bekliyorum.

Kaynak: Haber Kaynağı
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