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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15'te Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Görüşmede; başörtüsü düzenlemesi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alındığı öğrenildi.

SÜRPRİZ GELİŞME

Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi geçtiğimiz ay evinde ziyaret etmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.

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