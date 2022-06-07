Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Ankara'dan bugün sürpriz bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
GÜNLÜK PROGRAMDA YOKTU
Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.
Cumhur İttifakı'nın iki ortağının görüşmede iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele alması bekleniyor.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki gelişmeler ve 2023 seçimlerinin gündemde olması bekleniyor.
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