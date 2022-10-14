Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın maden kazasının yaşandığı Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.



Cumhurbaşkanı, Bartın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Erdoğan'dan açıklamalar

Maden kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbakanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir.

Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."

"Bütün ekiplerimiz, kardeşlerimiz için seferber edildi"

"Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir.

Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."