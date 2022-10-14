  • BIST 3.626,96
  • Altın 980.77
  • Dolar 18.5675
  • Euro 18.0487
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın maden kazasının yaşandığı Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.


Cumhurbaşkanı, Bartın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Erdoğan'dan açıklamalar

Maden kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbakanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir.

Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."
"Bütün ekiplerimiz, kardeşlerimiz için seferber edildi"

"Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir.

Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman her alanda kamu hakkına riayet etmelidir14 Ekim 2022 Cuma 15:00
  • HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi14 Ekim 2022 Cuma 14:31
  • Dizüstü bilgisayar kullanımında deri hastalığı riski14 Ekim 2022 Cuma 13:57
  • Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi Genel Başkan adayı oldu14 Ekim 2022 Cuma 13:15
  • PKK'nın sözde komutanlarına SİHA'yla nokta operasyon14 Ekim 2022 Cuma 09:57
  • Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu14 Ekim 2022 Cuma 09:49
  • Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu14 Ekim 2022 Cuma 09:41
  • Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu14 Ekim 2022 Cuma 09:38
  • Genel Müdür Erkılınç’tan değerlendirme: Yolumuz açık, hedefimiz belli14 Ekim 2022 Cuma 09:35
  • Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda14 Ekim 2022 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti