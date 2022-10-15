Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti.

BARTIN'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı. Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağına geldi.

ŞEHİT SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olay yerinde önemli açıklamalarda bulunuyor:

Tüm ekiplerimiz zamanla yarıştı, bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek koordinasyonu yürüttü. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren İçişleri Bakanımızla irtibat halinde olduk. Yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlama nasıl yaşandı? Varsa sorumluları adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır. Şuandaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı. Şehit sayımız 41'e çıktı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

"EN UFAK İHMALİ DAHİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki maden faciası hakkında Twitter'dan açıklama yaptı:

Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.

Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

Adli makamlarımız; canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.





ERDOĞAN, BARTIN'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a gitmek üzere havalandı.

DİYARBAKIR PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, patlamanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.