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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.

Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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