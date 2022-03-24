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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Belçika Başkanı Enis Çimen ile AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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