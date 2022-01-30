Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ebedi vatan kıldığı Trabzon'da vatandaşlarla kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"İyi ki varsın" diyerek aziz hatırasını yad ettikleri şehit Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'un her zamanki gibi kendilerini coşkuyla, sevgiyle, yüreğiyle bağrına bastığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez denir. Bizim kalplerimizdeki, aramızdaki bu sevgi yolu işte burada tüm samimiyetiyle, hasbiliğiyle, güzelliğiyle açıkça ortadadır. Trabzon'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki vatandaşlarıma, kardeşlerime, gönüldaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Trabzon ile Trabzonlu ile aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. Karadeniz'in gözde şehri Trabzon büyürse, gelişirse, kalkınırsa tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor, yürüyor demektir. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile Trabzon'u da hak ettiği, özlemini çektiği eserlere, hizmetlere yatırımlara, kavuşturmanın gayreti içindeyiz."

Erdoğan, bugün de Trabzon'a elleri boş gelmediklerini, bakanlıklara ve belediyelere ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçeyi kapsayan; anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açılışını bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve sporda yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribününün, Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribün ve futbol sahalarının, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonları ve sahaların, gençlik merkezlerinin, her biri 500 kişi kapasiteli 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. TOKi tarafından şehrimize kazandırılan Tabakhane sosyal donatı alanları altyapısı ve çevre düzenlemesinin, Yomra'daki 511 konut, 24 iş yeri ve ticaret merkeziyle altyapı ve çevre düzenlemelerinin, Beşikdüzü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 142 konut ve 51 iş yerinin, Araklı'daki 278 konut, ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin, eski Avni Aker Stadı yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nin, Pazarkapı Balık Hali binası ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin resmi açılışlarını bugün yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği yap-işlet-devret modeliyle kurulan ve 450 milyon liralık bir yatırım olan katı atık bertaraf ve enerji tesisini resmen hizmete açtıklarını dile getirdi.

Erdoğan, ulaştırmada 443 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kaşüstü Kavşağı ve alt geçit köprüsünü, havalimanının pist onarımlarını ve Çarşıbaşı sahil tahkimatını resmen hizmete aldıklarını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Of ilçe merkezindeki dereleri ıslah ettiğini, Ağasar Vadisi'nin 4. kısım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Erdoğan, alandaki bazı vatandaşların coşkusu üzerine, "Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de mücadelemizi sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Şehirde Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasının kurulduğunu, orman yolları ve ağaç yetiştirme çalışmalarının yapıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "İlçelerimize kaymakamlık, emniyet, jandarma, öğretmenevi hizmet binaları yapıldı. Çeşitli restorasyon çalışmaları tamamlandı. İçişleri ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca yapılan bu yatırımları da resmen hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki bir kadının, "Yaylaları biraz rahatlatın." sözleri üzerine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan konuyla ilgilenmesini isteyerek, "Yaylalara da betonarme bina yapmayacaksınız değil mi?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin." dedi.