Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler

Başkan Erdoğan Yunanistan'ın provokatif adımları hakkında sorulan soruya "Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.