  • BIST 2.430,55
  • Altın 888.85
  • Dolar 14.8755
  • Euro 15.6249
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 12:49
  • 6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi24 Nisan 2022 Pazar 21:34
  • AK Partili Çelik'ten Biden açıklaması24 Nisan 2022 Pazar 16:28
  • Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu22 Nisan 2022 Cuma 23:24
  • Savaştan kaçan Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı İstanbul'da kampa girdi22 Nisan 2022 Cuma 15:50
  • Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet21 Nisan 2022 Perşembe 14:33
  • Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz20 Nisan 2022 Çarşamba 22:42
  • Uysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti20 Nisan 2022 Çarşamba 18:37
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar19 Nisan 2022 Salı 12:16
  • CHP'li Salıcı: Altılı masa yoluna devam edecek18 Nisan 2022 Pazartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti