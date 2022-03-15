  • BIST 2.096,21
  • Altın 903.636
  • Dolar 14.6293
  • Euro 16.0795
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir." dedi.

Erdoğan, "Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan hatta cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini gördük." diye konuştu.

Erdoğan, "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu15 Mart 2022 Salı 15:47
  • "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" yardım konvoyu uğurlandı15 Mart 2022 Salı 15:46
  • İzmir'deki depremde müteahhitlere ceza yağdı15 Mart 2022 Salı 15:43
  • İstanbul'a yeniden kar geliyor! 4 gün sürecek15 Mart 2022 Salı 15:39
  • Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek15 Mart 2022 Salı 15:35
  • Boris Johnson'dan itiraf: Bu korkunç bir hataydı15 Mart 2022 Salı 15:30
  • Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı15 Mart 2022 Salı 15:14
  • 'Van Shopping Fest' başladı15 Mart 2022 Salı 15:12
  • Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti