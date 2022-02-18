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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

Namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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