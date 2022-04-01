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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul'da liderler zirvesi) İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye ateşkesin tesisi için iki ülke arasında adımlarını atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki ülkenin müzakereci heyetlerinin İstanbul'da masaya oturmasının ardından dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e liderler seviyesinde bir buluşma gerçekleştirmek istediğinizi ve kendisini Putin ile görüştürmek istediğinizi belirtmiştiniz. Zelenskiy'nin buna cevabı ne oldu? Putin bu fikre nasıl bakıyor? Liderler sizin ev sahipliğinizde müzakereler için İstanbul'da bir araya gelebilir mi" şeklindeki sorusu üzerine, Zelenskiy ile bir görüşmeleri olduğunu, bugün de saat 16.00 gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmeleri olacağını bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde, önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbass noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenskiy'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız bu görüşmeyle yani tarih olarak ne zaman olabilir onu onlar belirleyecek ve buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirilebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek, bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız."

İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlara ilişkin soruya da, "Mayınlar noktasında bunlar biliyorsunuz imha edildi ve bu konuyla ilgili olarak da özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere Deniz Kuvvetleri tüm imkanlarıyla bu süreci devam ettiriyor, takip ediyorlar. Şu ana itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız." yanıtını verdi.

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