Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi." dedi.

Erdoğan, "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar." diye konuştu.

"Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.