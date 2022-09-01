  • BIST 3.159,38
  • Altın 998.538
  • Dolar 18.2034
  • Euro 18.2634
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Ayrıca Bakan Akar’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama01 Eylül 2022 Perşembe 09:20
  • Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı01 Eylül 2022 Perşembe 09:20
  • 'Vira bismillah' diyen balıkçılar denize açıldı01 Eylül 2022 Perşembe 09:19
  • Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı01 Eylül 2022 Perşembe 09:18
  • 'Vira bismillah' diyen balıkçılar denize açıldı01 Eylül 2022 Perşembe 09:17
  • Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem01 Eylül 2022 Perşembe 09:00
  • TZOB Başkanı Genel Başkanı Şemsi Bayraktar av sezonunun bereketli olmasını diledi01 Eylül 2022 Perşembe 00:11
  • Denizlerde av sezonu başladı01 Eylül 2022 Perşembe 00:02
  • İzmir'de kaza kırıma uğrayan helikopter enkazı kaldırıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:13
  • Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti