Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, kaçacak delik bile bulamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış Kartalı Harekatına ilişkin, "İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşları arasında yer alan konfederasyonun genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

TÜGİK Başkanı Erkan Güral ve yönetim kurulu üyelerine, iş dünyasına verdikleri hizmetler için teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme mücadelesine en büyük desteği veren kuruluşlardan birinin de TÜGİK olduğunu söyledi.

Erdoğan, yastık altındaki tasarrufların ekonomiye kazandırılmasından iç turizmin teşvikine, salgın döneminde ekonominin ayakta tutulmasından istihdamın artırılmasına kadar pek çok kampanyada öncülük yapan TÜGİK'in çalışmalarını hep yakından takip ettiklerini belirtti.

İş dünyasını gençliğin dinamizmiyle bütünleştirerek büyük ve güçlü Türkiye hedefine yaptıkları katkı için Güral ve üyelere şahsı ve milleti adına şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerle birlikte daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize yapacak çok hizmetimiz, gençlerimizi aktaracak daha çok umudumuz var. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, turizmde, tarımda, sporda sosyal desteklerde velhasıl insanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe, ona katlayan yatırımlarımızla Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleri, gücü, programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz."

"'İnlerine gireceğiz' dediğim zaman bununla istihza edenler vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktıklarında birilerinin buna dudak büktüğünü anımsattı.

Kendilerinin hayalcilikle suçlandıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Şayet eğitimde derslik sayısını 343 binden 607 bine çıkarmasaydık, öğretmen sayımızı 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizi dünyanın en iyi işleyen sağlık hizmeti sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 241 bine çıkarmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet güvenlikte, terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmeseydik, teröristlerin başlarını sınır ötesinde bulundukları yerlerde ezmeseydik, insanlarımızın ve şehirlerimizin huzurunu teminat altına almasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar."

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şayet, ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 546 kilometreye, havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkarmasaydık, mevcut tren hatlarını yenileyip, hızlı tren hatları kurmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Şayet enerjide 32 bin megavatı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megavata çıkarmasaydık, yerli ve yenilenebilir enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Şayet sanayide organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 332'ye yükseltip içlerini doldurmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, endüstri bölgeleri başta olmak üzere yeni enstrümanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Şayet çevre ve şehircilikte, toplu konut hamleleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle, sıfır atık, katı atık işleme, atık su arıtma, içme suyu tesisleri, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği yatırım örneklerini her alana teşmil etmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir"

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz, içi boş bir vaat, altı boş bir söylem, laf olsun diye serdedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik. Bunun için de sizler vasıtasıyla milletimin her bir ferdinden ülkelerine inanmalarını, bize güvenmelerini, hedefimize destek vermelerini istiyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yürek yüreğe kol kola çalıştığımızda geçmişte nasıl darbeleri boşa çıkardıysak, terör örgütlerini bitme noktasına getirdiysek, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, tavrı belirleyici olan bir ülke haline getirdiysek Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim kavgamız, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını, değerlerini, ülkülerini içeride ve dışarıda ne pahasına olursa olsun müdafaa etme kavgasıdır. Mücadelemiz, Türkiye'yi, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak bölgesinin en güçlü, dünyanın önde gelen devletlerinden biri haline getirme mücadelesidir. Bunun için gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan, canımızı ortaya koymaktan, nice bedeller ödemekten çekinmedik, çekinmeyiz."

'Yüksek enflasyon sarmalını bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz'

"(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün." diyen Erdoğan, "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz." dedi.