Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bu yıl ücretsiz yaz okulu uygulamasına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yenilik daha yapıyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıttığımız ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz.

Bu sene bir ilki daha gerçekleştirerek Bilim ve sanat merkezlerimizde tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini az önce bakanım da ifade etti, başlatıyoruz. İsteyen öğrencilerimiz istedikleri yerdeki bu ücretsiz yaz okullarına katılabilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın. Buradaki kütüphanenin benzeri dünyada yok. Birçok mimar arkadaşımızın katkısıyla yapıldı. İstanbul'daki Rami Kışlası'nı bir kongre merkezi ve kütüphaneye dönüştürüyoruz. Biz ne yapıyorsak çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz diye soruyorlar? Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyor, gençlerle yorulan insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Enerjiyi bir yerlere vermem lazım. Nereye veriyoruz? Eserlere tabi ki...

DARBE ASIL GENÇLERE YAPILDI

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin akıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere... Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

TEKNOFEST'İ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Türkiye'de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Gençlerimiz sadece eğitimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Bakü'deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz tekstil kağıdı nedir bilir misiniz? Biz bunları abilerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, o kitabınız yok, 1 hafta sonraya size gün verirlerdi. Biz bunları yaşadık, dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. Kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim-öğretim yılı başlarken yavrularımız kitaplarını sıralarının üzerinde görsünler. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet, devam edeceğiz.

YAZ OKULU DÖNEMİNİ BU YIL ÜCRETSİZ BAŞLIYORUZ

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz. Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde ücretsiz yaz okulu uygulamasını başlatıyoruz. Anaokulundan yüksek öğretime kadar devletin tüm imkanlarıyla sizin yanınızdayız. Siyasi bağımsızlığımızın sembolü olan milli teknoloji hamlesini sizinle başaracağız.

BİZ UZAY YARIŞINDA OLACAĞIZ

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan. Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz bizleri gururlandırıyor. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması 12 ana alanda ve 43 tematik konuda gerçekleştirildi. Yarışmaya 3453 farklı okuldan 25 bin 95 proje başvurusu yapıldı. Bu yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olan öğrencilerimize para ödülü veriyoruz. Dereceye giren öğrencilerimiz Üniversite sınavlarında da avantaja sahip oluyor. Ayrıca bu gençlerimiz ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek. 2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız SİHA'mız AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA'yı hem yetmez dedi SİHA'yı ve şimdi de ailece AKINCI'yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.