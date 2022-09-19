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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz. 

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATIYORUZ"

Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.

Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik.

TİKA özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere teknik eğitim desteği veriyor.

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