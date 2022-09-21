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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Kabulde Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Infantino'yu kabul etti.

FIFA Başkanı Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti.

Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor." diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi.

Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" yanıtı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino'nun bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil." demesi gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan'ın İnfantino ve Lapid ile futbol sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı.

Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi.

Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu." dedi.

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