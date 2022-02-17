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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenlere yaptıklarının hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenlere yaptıklarının hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

AK Partili belediyelere çağrı yapan Erdoğan, "Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız." diye konuştu.

"O masadan bir şey çıkmaz"
6 muhalefet partisinin görüşmesi hakkında Erdoğan, "O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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