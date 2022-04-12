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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlardaki yükselişin belini de biz kıracağız

Son zamanlarda yaşanılan enflasyondaki yükseliş ve artan fiyatlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsenin endişesi olmasın, yine biz çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlardaki yükselişin belini de biz kıracağız

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan ve devam eden projeleri anlattı.

Yaşanılan fiyat ve enflasyon artışları hakkında da konuşan Erdoğan, "Kimsenin endişesi olmasın. Ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduksak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz" dedi.

"Yine biz çözeceğiz"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüldüğü gibi biz enerjiden gıdaya her alan da bugünkü sorunların çözümünün ötesinde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmek için gece gündüz mücadele ediyoruz.

Felaket tellallığının bu ülkenin hiçbir sorunun çözümüne faydası yoktur.

Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduysak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

 

"Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun da üstesinden geleceğiz"

Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız.

Demokrasimizin ve milli iradenin üstünlüğünü nasıl kökleştirdiysek, ekonomimizi de aynı şekilde biz güçlendireceğiz.

Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, inşallah enflasyonun da üstesinden biz geleceğiz.

"Bu imtihanı da başarıyla atlatacağımıza inanıyorum"

Ülkemiz ne badirelerden geçti, nice imtihanlardan geçti, hepsini de geçti. Bu imtihanı da başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Şairin dediği gibi "Umutsuzluk yok! Gün gelir gül de açar, bülbül de öter".."

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