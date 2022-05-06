  • BIST 2.462,69
  • Altın 902.273
  • Dolar 14.9466
  • Euro 15.8142
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu29 Nisan 2022 Cuma 11:24
  • CHP'li Altay: 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok28 Nisan 2022 Perşembe 18:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü27 Nisan 2022 Çarşamba 11:46
  • CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 12:49
  • 6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi24 Nisan 2022 Pazar 21:34
  • AK Partili Çelik'ten Biden açıklaması24 Nisan 2022 Pazar 16:28
  • Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu22 Nisan 2022 Cuma 23:24
  • Savaştan kaçan Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı İstanbul'da kampa girdi22 Nisan 2022 Cuma 15:50
  • Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet21 Nisan 2022 Perşembe 14:33
  • Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz20 Nisan 2022 Çarşamba 22:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti