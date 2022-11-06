  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı

Gaziray’ın açılışı için Gaziantep’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programını Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal da takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı

5 Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'te trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan Gaziray hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı, toplu açılış, çeşitli program ve etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu.

Gaziray Beylerbeyi İstasyonu'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı.
Öğrenciler müzik dinletisi sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi

Müzik dinletisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'ya şehit ateşi düştü06 Kasım 2022 Pazar 07:49
  • İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı06 Kasım 2022 Pazar 07:48
  • Hububat ve bakliyatta aylık ihracat 1 milyar doları aştı05 Kasım 2022 Cumartesi 13:38
  • Bakanlık açıkladı: Yeni operasyon başlatıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 13:35
  • İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti05 Kasım 2022 Cumartesi 08:43
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti05 Kasım 2022 Cumartesi 08:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti05 Kasım 2022 Cumartesi 08:38
  • Türk Tabipler Birliği TTB’nin kaç üyesi var? TTB’ye üyelik zorunlu mu?04 Kasım 2022 Cuma 19:43
  • Şırnak'ta terör mağdurları tapularını aldı04 Kasım 2022 Cuma 16:55
  • Sarıgül: Togg, yerli ve millidir04 Kasım 2022 Cuma 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti