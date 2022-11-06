Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı hizmete açtı

5 Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'te trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan Gaziray hizmete girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı, toplu açılış, çeşitli program ve etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.
Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu.
Gaziray Beylerbeyi İstasyonu'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı.
Öğrenciler müzik dinletisi sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
Müzik dinletisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
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