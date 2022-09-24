Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'e doğru giderken Sakarya'daki ebedi kardeşliği yeniledik. Şimdi de sizlerleyiz dedi.

"Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum"

Genç bir kızın açtığı pankartı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki; "4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz" Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz. Onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençler burada. Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum." sözleri salonda büyük alkış aldı.

"Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum"

"Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, "Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz"

Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir diye belirten Erdoğan, "Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur. 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sandıkta oy kullanmak 3 dakikalık işlemden daha fazla anlama sahiptir. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin"

"Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır. Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor.

"Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz"

Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz. Kimseyi yargılamadan davamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Bu bayrak yarışında nöbeti sizlerin arasından çıkacak gençlerimize devredene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

"Biz gençliğimize güveniyoruz"

AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon seçimde 10 milyon oy alarak gelmişti. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bunu gençlere borçluyuz. CHP gençlere güvenmiyordu. 'Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız' ifadelerini kullanıyorlardı. Biz gençliğimize güveniyoruz. 2013'te gezi olayları başladığında semboller üzerinden gençlerimizle bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmuştu. Bir sene sonra en yüksek oyumuzu aldık. Tüm terör örgütlerinin saldırdığı günlerde en büyük desteği gençlerden aldık.

"15 Temmuz gecesi de sizler destan yazdınız"

15 Temmuz gecesi de sizler destan yazdınız. Benim en yakın mesai arkadaşlarımdan biri olan Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı. İsmi Abdullah Tayyip. O gece köprüde bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah.

Bu ülkenin gençlerine karamsarlık aşılamaktan vazgeçin

2023 seçimlerinin yapıldığı gün de gençlerimizle omuz omuza yol yürüyeceğiz. Sapkınlıklarını gençlerimize teşmil etmeye çalışanlar, boş durmayacak. Gençlerimizi rahat bırakın, yakasından düşün, yalan söyleyemeyin, gözünü boyamaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. CHP'ye, altılı masanın etrafında bulunanlar, siz değil miydiniz, yaşı düşürmeye çalışırken, bize karşı çıkanlar? Siz değil miydiniz, 81 vilayetimizde Üniversite kurmamızı eleştiren?

Gençler bunlara soralım, kız evlatlarımızın eğitim özgürlüğünün önünü kesmek için ikna odaları kuran? Siz değil miydiniz, meslek okullarını öldürmeye çalışan? Siz değil miydiniz, her teknoloji adımımıza balta vurmaya çalışan?



