Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

"Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz."