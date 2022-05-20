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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye'nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye'nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirtti.

Bu ülkelerin terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıslar ve sözde kuruluşlarla temaslarına ve Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alan yapılara verdikleri desteğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ittifak dayanışmasına ve ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in de üye olmaları halinde bu dayanışma ruhuna uygun olarak söz konusu terör örgütleriyle tüm ilişkilerini sona erdirmelerini beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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