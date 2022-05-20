Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." dedi.

Erdoğan, terör örgütlerinin yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin, "Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Verin bu teröristleri dediğimiz zaman da vermiyorlar." ifadelerini kullandı.