Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, "Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var. Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir."

Erdoğan, "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız." dedi.

"Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Ülkemizin potansiyeli kendi Silikon Vadisini oluşturacak düzeydedir."