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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dubai Emiri Al Maktum bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Emiri Al Maktum ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dubai Emiri Al Maktum bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi.

Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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