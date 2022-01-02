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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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