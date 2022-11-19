  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.

Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.18 Kasım 2022 Cuma 14:46
  • Bakan Soylu açıkladı: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi18 Kasım 2022 Cuma 14:10
  • Terörist kadının Taksim'e gelişi ve saldırı öncesi alışverişi kamerada18 Kasım 2022 Cuma 13:52
  • Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı18 Kasım 2022 Cuma 13:33
  • Otomobil takla attı; sürücü ile arkadaşı öldü18 Kasım 2022 Cuma 11:15
  • Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu18 Kasım 2022 Cuma 09:56
  • Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: On binlerce personel alınacak18 Kasım 2022 Cuma 09:36
  • MİT'ten nefes kesen operasyon: Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi18 Kasım 2022 Cuma 09:34
  • Diyarbakır-Antalya uçağında bomba alarmı18 Kasım 2022 Cuma 02:02
  • Şehit babasının petrol sevinci18 Kasım 2022 Cuma 02:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti