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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklarda yeni atamalar

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklarda yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları belli oldu.

DİYANET'TE DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Özdemir atandı.

İletişim Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem Erbek getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Müdürü Ahmet Kurt, Giresun Müdürü Mustafa Tosun, Mardin Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Uşak Müdürü Mustafa Peltek, görevden alındı. Açık bulunan Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan, Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin, Uşak Müdürlüğüne Ekrem Boran, Kayseri Müdürlüğüne ise İsrafil Aktürk atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine Hüseyin Kocapiçak getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın Kısa, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Laloğlu atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz görevinden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Spor Müşavirliğine Nesim Turan atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Mustafa Gündüz görevden alındı. Açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Ahmet İşleyen getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren, Müfettiş Yardımcısı Tolga Kaan Sevinç ve Müfettiş Yardımcısı Halim Yıldırım atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Sezgin görevden alındı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan Odabaş görevden alındı. Yerine Başmüfettiş Recep Semiz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan getirildi. Açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin Arpacık, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Mustafa Alpaslan atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Şahin Aybal görevden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Turgut Aydın, 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve 13. Bölge Müdürü Salih Cengiz görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığına Metin Aytekin ve Ahmet Sağlam, 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan Aytekin, 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş Bayındır, 12. Bölge Müdürlüğüne Alpaslan Eşlik atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Cemal Yaşar Tangül atandı. 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı görevden alındı. 5. Bölge Müdürlüğüne Ali Karabey, 6. Bölge Müdürlüğüne ise Aliseydi Felek getirildi.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Muhittin Şahin atandı. Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Kararın, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.

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