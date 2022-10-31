Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Şişli'deki bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8.Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kurultayda Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde çatı markası Health Türkiye'nin de tanıtımı yapıldı. Her yıl yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Türk tıp bilim insanlarını bir araya getiren kurultayda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık bakanları da yer aldı.

TÜRKİYE YÜZYILI DENİZ FENERİ MAHİYETİNDE REHBER OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'nı ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Balkanlardan Orta Asya'nın derinliklerine, gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgilide arayış içinde olduğu dönemde, Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. Bu gayretimizin gerisinde asırlardır yaşadığımız tecrübelerin önümüze serdiği tablodan çıkardığımız dersler vardır" dedi.

İNSANIN EŞREFİ MAHLUKAT VASFIYLA YER ALDIĞI BİLİM ANLAYIŞINI YENİDEN YÜKSELTMENİN VAKTİ

Erdoğan, "İnsana hizmet etmesi gereken araçların, sistemlerin bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlatması sahip olduğumuz değerler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Eşrefi mahlukat olan insanı eşya seviyesine indirgeyen zihniyetin önümüze serdiği imkanlarla gidilebilecek yolun artık sonuna gelinmiştir. Bunun için Farabi'den İbni Sina'ya, ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın eşrefi mahlukat vasfıyla merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir diyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SALGINLA İMTİHANIMIZI ALNIMIZIN AKIYLA VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri hemen her alanda olduğu gibi sağlıkta da sadece belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Bu sistemde düşük ve orta gelir sahibi kesimlerin işi şayet çok büyük maddi külfetleri göze almazlarsa gerçekten çok zor. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele etmeye çalışan insanların hikayelerine oralardaki, eşimizden dostumuzdan dinleyerek medyadan takip ederek hepimiz şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hem de 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi destekle hamdolsun alnımızın akıyla verdik" diye konuştu.

GIDA KRİZİNİN NİSPETEN AZALTILMASINI SAĞLADIK

Erdoğan, "Gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Bilindiği gibi dünya buğday üretiminin yaklaşık 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizsiniz. Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILIMIZIN EN İDDİALI ALANLARINDAN BİRİNİ DE SAĞLIK OLARAK BELİRLEDİK

Erdoğan, "Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir. Bu başarının gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık alt yapısı ile insanı merkeze alan sağlık sistemi vardır. Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından birisini de sağlık olarak belirledik. Büyük yatırımlar ve inovatif iş birliği yöntemleriyle inşa ettiğimiz şehir hastanelerimiz ile zenginleştirdiğimiz, yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir" diye konuştu.

TIBBİ CİHAZ ALANINDA İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANINI YÜZDE 55'E ÇIKARDIK

"Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçta 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" diyen Erdoğan, "Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Turkovac aşımızla dünyada Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Giderek artan bir sağlık tehdidi olan kanser hastalıklarında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bilişim ve teknoloji sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Yerli ve milli şirketlerimiz, sağlık alanında dünya çapında hizmet ve teknoloji üretebilecek seviyeye ulaştılar. Tıbbi cihaz alanında ithalatın, ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık. Her iki alanda da girişimcilere verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kat ediyoruzö dedi.

AMACIMIZ ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA ZİRVEYE ÇIKARMAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu tarafındaki olumlu gelişmeler özel sektörümüzün dinamizmini de artırıyor. Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanları yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Health Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır. Ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getirecek bu çalışmaları hep birlikte sürdürmeyi teklif ediyoruz. Sahip olduğumuz yaygın alt yapıyı, yetişmiş insan kaynağını, bilim, teknoloji ve üretim gücünü daha da geliştirmekte kararlıyız. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi ilaçtan tıbbi cihaza her alanda kendi sağlık ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde küresel düzeyde söz sahibi olmamızı sağlayacak bir seviyeye çıkarmak amacındayız" diye konuştu.

Kurultay kapsamında Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödülleri, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile bu yıl ilk kez verilen TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini buldu. Kazananlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.