Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vererek istedi: O teröristi iade edin! Bizim için önemli

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Teröristlerin iadesini isteyen Erdoğan, "ismini de vereceğim, Bülent Keneş, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveçli gazetecinin "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü mensubu firari Bülent Keleş'in deport edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yer alan İsveçli gazetecinin "3'lü muhtırada halihazırda İsveç'in gerçekleştirmediği taahhüt acaba nedir? Ve daha önce İsveç'in 30 kişiyi iade edeceğini söylüyordunuz; daha sonra 73 kişiyi sınır dışı etmesi gerektiğini belirttiniz. Acaba tam olarak İsveç'ten talebiniz nedir" sorularına, "Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabi 30 olması 70 olması 100 küsur olması bunlar hepsi ayrı ayrı tartışılabilecek konular. Hatta bu arada 4 tanesi deport edildi. Böyle bir durum da söz konusu. Ama şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim; Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor ve bununla alakalı olarak da biz İsveç'in tabi daha hassas davranmasını istiyoruz. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli işlevi; birinci derece terörle mücadeledir. Biz 70 yıl oldu NATO'ya gireli. Ve NATO'da her zaman bu işin mücadelesini verdik, veriyoruz" şeklinde yanıt verdi.