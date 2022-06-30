  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:12
  • CHP'ye '128 milyar dolar' davasında 60 bin TL tazminat cezası02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:06
  • İstanbul’da köprüler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için aydınlatıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:02
  • Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Heyecanlandıran sözler02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:24
  • 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:22
  • Pompaya yansıdı işte yeni benzin ve LPG fiyatları02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:11
  • Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:09
  • TBMM kararları Resmi Gazete'de02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:08
  • Şehitler son yolculuklarına uğurlandı02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:06
  • Başkentte sağanak etkili oldu02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti