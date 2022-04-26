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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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