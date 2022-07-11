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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. 

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