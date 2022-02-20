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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Şubat'ta üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan başkent Kinşasa'ya hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul uğurladı.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau'yu da ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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