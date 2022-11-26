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Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.
26 Kasım 2022 Cumartesi 01:36
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