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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı, Emine Erdoğan'dan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Omicron varyantı olduğunu söyleyen Erdoğan, çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı, Emine Erdoğan'dan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, bugün Kastamonu'da gerçekleştirilen açılış törenlerine de telekonferans yöntemiyle katılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

'ANCA BERABER KANCA BERABER'

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

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