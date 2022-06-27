  • BIST 2.489,74
  • Altın 986.473
  • Dolar 16.6931
  • Euro 17.626
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kiriçci, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı.

Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

"Allah sizlerden razı olsun"
Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi.

İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında dün ve bugün soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:43
  • Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:39
  • Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi27 Haziran 2022 Pazartesi 09:38
  • İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakalandı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:34
  • Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak27 Haziran 2022 Pazartesi 09:33
  • Kalın: Salı günü Madrid'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla liderler düzeyinde zirve yapılacak27 Haziran 2022 Pazartesi 09:32
  • Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi27 Haziran 2022 Pazartesi 09:32
  • Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çay su baskınlarına neden oldu27 Haziran 2022 Pazartesi 09:31
  • Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti