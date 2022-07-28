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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da babası olan Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun oğulları Rıdvan ve Ömer Kaya, kızları Nafiye Zeynep Arslan ve Emine Aydın ile torunları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Kaya'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında, merhum için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, merhumu Unkapanı'ndan tanıdığını belirterek, "O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda piyasasında gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik." dedi.

Erdoğan, Kaya'yı böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk'a uğurladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tezkiyeleri yaptınız, tezkiyeleri yaptık. Hocamızdan da Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Yarın sabah itibariyle de Tillo'ya, yine kendi topraklarına yolcu edilecek. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi, alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Biz, Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. Allah razı olsun, o da bizleri sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Mübarek geceler gelir, geçer, arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabb'im bu hukukumuzu sevgili Habibi'nin Livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşmayı da orada haşru cem olmayı da nasip eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutunu omuzladığı Kaya'nın cenazesi, defnedileceği Siirt'in Tillo ilçesine gönderildi.

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