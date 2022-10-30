Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimize 50 milyon dolar katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un tarihi açılış töreninde yaptığı açıklama da, 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretileceğini hatırlarak, ''Milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız'' dedi.

‘MİLLİ GELİRİMİZE 50 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK’

Togg’un Gemlik Kampüsü’nde 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretileceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030’a kadar üretilecek 1 milyon araçtır. Milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Buna rağmen hala Togg’a kulp takmaya çalışanlar elbette var. Asırlık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenler var. Bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Biz sorumluluğumuzun infazı olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala ‘Yapamazsınız, üretemezsiniz’ diyenler, bundan 60 yıl önce ‘Devrim’ otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.”

BATARYA FABRİKASININ TEMELLERİ ATILIYOR

Togg’un dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştığını ve tesisin yanında 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelinin de yakında atılacağını söyleyen Erdoğan, “Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Biz bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. O işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse unutmayın vagonlar da oraya girer. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında bin 500’ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı veriyoruz. 81 ilimizdeki 600’den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Togg’un ne zaman yollarda olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, “Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek” dedi.