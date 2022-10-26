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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Görüşme basına kapalı yapıldı

Saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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