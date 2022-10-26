Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Görüşme basına kapalı yapıldı
Saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Görüşme basına kapalı yapıldı
Saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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