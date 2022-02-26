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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı bir adım atmalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO daha kararlı bir adım atmalıydı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bugün yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tabii yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek herhalde doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız ve bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Onların da kanaatlerinin yanında, bizim bugüne kadar NATO'nun tavrı ile alakalı tavrımız çok net, açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda, belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız."

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili soruyu yanıtlarken, bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığının bir açıklama yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabii hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık." dedi.

"Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) bu dönemdeki tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın çok açık ve net olduğunu söyledi.

Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetlerin ciddi, kararlı bir duruş sergilemediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adam var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde 'Bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız' bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski'nin de ifadesiyle 'Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar.' dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz."

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